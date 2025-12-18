ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 декабря 2025, 15:21

Вертолёт Ми-24 ВСУ уничтожен во время боевого вылета вместе со всем экипажем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chorche de prigo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chorche de prigo

Экипаж украинского вертолёта Ми-24 погиб при выполнении боевой задачи. Об этом в соцсети объявила пресс-служба 12-й бригады армейской авиации ВС Украины.

В подразделении не раскрыли обстоятельств происшествия. Бригада базируется в Новом Калинове Львовской области.

«До 30 тысяч бегут ежемесячно»: Герасимов заявил о массовом дезертирстве в ВСУ
«До 30 тысяч бегут ежемесячно»: Герасимов заявил о массовом дезертирстве в ВСУ

Тем временем Армия России применяет новые технологии в боевых условиях. Ранее украинская разведка заявила, что ОТРК «Искандер-М» впервые нанёс удар по цели, находящейся в 800 километрах от точки пуска. Эксперты предполагают, что была применена модификация «Искандер-1000». Российская сторона официально этого не подтверждала.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar