Вертолёт Ми-24 ВСУ уничтожен во время боевого вылета вместе со всем экипажем

Экипаж украинского вертолёта Ми-24 погиб при выполнении боевой задачи. Об этом в соцсети объявила пресс-служба 12-й бригады армейской авиации ВС Украины.

В подразделении не раскрыли обстоятельств происшествия. Бригада базируется в Новом Калинове Львовской области.

Тем временем Армия России применяет новые технологии в боевых условиях. Ранее украинская разведка заявила, что ОТРК «Искандер-М» впервые нанёс удар по цели, находящейся в 800 километрах от точки пуска. Эксперты предполагают, что была применена модификация «Искандер-1000». Российская сторона официально этого не подтверждала.