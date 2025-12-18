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Опубликовано 18 декабря 2025, 15:47

При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина, шесть человек ранены

При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина, шестеро ранены. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина, шестеро ранены. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

В Херсонской области в результате атак ВСУ погибла пожилая женщина, ещё шесть мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, в Новой Каховке погибла 72-летняя женщина, а 67-летний мужчина госпитализирован с ранениями. Также пострадали жители Днепрян и Голой Пристани, где обстрел повредил административное здание.

«В Днепрянах пострадали 35‑летняя женщина и 66‑летний мужчина. Доставлены в ближайшие медучреждения», — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что удары беспилотников по Геническу не привели к жертвам, но из-за повреждения энергетики без света остались почти пять тысяч человек в двух округах, где ведутся восстановительные работы.

Свыше 330 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ
Свыше 330 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ

Ранее сообщалось, что в результате ударов со стороны ВСУ по территориям Херсонской области погибли два человека, ещё трое получили ранения, а тысячи жителей остались без электроснабжения. В Голопристанском муниципальном округе обстрел гражданского автомобиля привёл к гибели женщины и мужчины, а также к госпитализации двоих раненых.

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Анастасия Никонорова
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