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Регион
Опубликовано 18 декабря 2025, 21:58

Госдума утвердила наличие крестов на коронах и державе герба РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maks_Nova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maks_Nova

Госдума окончательно утвердила детализацию государственного герба России, прописав в законе наличие крестов на коронах и державе. Соответствующий законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях и опубликован на сайте обеспечения законотворческой деятельности.

«<...> предлагается дополнить описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырёхконечными крестами с расширяющимися концами»,говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта пояснили, что хотя внешний вид герба подробно описан, а в федеральном законе есть его изображения, случаи замены крестов другой символикой по-прежнему встречаются. Инициатива признана помочь в предотвращении искажений одного из главных официальных атрибутов России.

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Ранее депутаты приняли закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке алкоголя, табака или посещении мероприятий 18+ с помощью российского мессенджера MAX, что также направлено на унификацию и цифровизацию процедур. Это нововведение является частью поправок к более крупной инициативе по блокировке сайтов, занимающихся продажей табака в Сети.

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Юрий Лысенко
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