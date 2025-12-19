В 2026 году в России изменятся названия ряда профессий

В следующем году в России будут изменены названия некоторых профессий и должностей, чтобы у работников не возникало проблем с досрочным выходом на пенсию, доплатами за условия труда и дополнительными отпусками. Как пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин, от точного наименования должности напрямую зависит предоставление льгот.

В беседе с РИА «Новости» он отметил, что если работодатель использует в документах произвольное название позиции, у сотрудника в будущем могут возникнуть споры при оформлении пенсии или подтверждении льгот. Поэтому депутат рекомендует в следующем году проверить формулировку в трудовом договоре и приказе о приёме, сравнить её с фактическими обязанностями и в случае расхождений обратиться в кадровую службу.

А ранее россиянам объяснили, что трудоголизм может разрушить карьеру и личную жизнь. По словам специалиста, трудоголики зачастую взваливают на себя большое количество задач, игнорируя при этом рекомендации коллег или руководства. При этом Росстат зафиксировал рекордное падение переработок в стране.