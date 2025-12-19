В Швейцарии впервые осудили воевавшего на стороне ВСУ наёмника, назначив условный срок
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В Швейцарии впервые осудили гражданина за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Суд приговорил его к 1,5 года условно. Об этом сообщает телеканал RTS.
Осуждённому 49 лет, он имеет гражданство Швейцарии и Израиля. Военный трибунал установил, что он служил в иностранной армии не менее года.
Сам мужчина заявил, что воевал на стороне Украины вместе с другими наёмниками. По данным следствия, он находился в рядах ВСУ с февраля 2022 года по декабрь 2024 года.
Ранее в ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии японского наёмника Такао Тайнака. Следствие выяснило, что 38-летний гражданин Японии приехал на Украину, прошёл подготовку на военных базах и вступил в одно из боевых подразделений.
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