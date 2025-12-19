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Опубликовано 19 декабря 2025, 04:36

В Швейцарии впервые осудили воевавшего на стороне ВСУ наёмника, назначив условный срок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

В Швейцарии впервые осудили гражданина за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Суд приговорил его к 1,5 года условно. Об этом сообщает телеканал RTS.

Осуждённому 49 лет, он имеет гражданство Швейцарии и Израиля. Военный трибунал установил, что он служил в иностранной армии не менее года.

Сам мужчина заявил, что воевал на стороне Украины вместе с другими наёмниками. По данным следствия, он находился в рядах ВСУ с февраля 2022 года по декабрь 2024 года.

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Ранее в ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии японского наёмника Такао Тайнака. Следствие выяснило, что 38-летний гражданин Японии приехал на Украину, прошёл подготовку на военных базах и вступил в одно из боевых подразделений.

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Лия Мурадьян
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