В районе Купянска в Харьковской области продолжаются ожесточённые бои, украинские силы пытаются контратаковать и деблокировать свои окружённые подразделения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор и полковник запаса Геннадий Алёхин.

По его словам, противник бросил в бой две бригады, два штурмовых полка и подразделения спецназа, которые изрядно разбавлены наёмниками из Латинской Америки, чья слабая подготовка компенсируется «наркотической подпиткой». Алёхин отметил, что украинские штурмовые группы безуспешно пытаются вклиниться в городскую застройку на правом берегу Оскола, одновременно ведя пропагандистскую кампанию о мнимом контроле над правобережьем. Попытки войти в город предпринимаются, в том числе со стороны кладбища на юго-западе.

Российские подразделения 68-й мотострелковой дивизии и 27-й отдельной мотострелковой бригады, по его данным, успешно отражают атаки, используя дальнобойную артиллерию, РСЗО и ТОС «Солнцепёк», ФАБы и КАБы. Военкор добавил, что ВС РФ одновременно ведут наступательные бои на севере Харьковской области, нанося удары в сторону Старого Салтова, Печенегов и Чугуева, в то время как противник пытается укрепиться в районе Великого Бурлука.