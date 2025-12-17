Наёмники ВСУ угодили в смертельную ловушку во время штурма Купянска через кладбище
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В районе Купянска в Харьковской области продолжаются ожесточённые бои, украинские силы пытаются контратаковать и деблокировать свои окружённые подразделения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор и полковник запаса Геннадий Алёхин.
По его словам, противник бросил в бой две бригады, два штурмовых полка и подразделения спецназа, которые изрядно разбавлены наёмниками из Латинской Америки, чья слабая подготовка компенсируется «наркотической подпиткой». Алёхин отметил, что украинские штурмовые группы безуспешно пытаются вклиниться в городскую застройку на правом берегу Оскола, одновременно ведя пропагандистскую кампанию о мнимом контроле над правобережьем. Попытки войти в город предпринимаются, в том числе со стороны кладбища на юго-западе.
Российские подразделения 68-й мотострелковой дивизии и 27-й отдельной мотострелковой бригады, по его данным, успешно отражают атаки, используя дальнобойную артиллерию, РСЗО и ТОС «Солнцепёк», ФАБы и КАБы. Военкор добавил, что ВС РФ одновременно ведут наступательные бои на севере Харьковской области, нанося удары в сторону Старого Салтова, Печенегов и Чугуева, в то время как противник пытается укрепиться в районе Великого Бурлука.
Ранее сообщалось, что все районы города Купянска в Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ, и данный населённый пункт находится в зоне ответственности 6-й общевойсковой армии. В Госдуме при этом заявили, что любые попытки Киева организовать наступление на Купянском направлении направлены не на достижение военного успеха, а на дестабилизацию мирного урегулирования.
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