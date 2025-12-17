Белоусов объяснил важность взятия Купянска для безопасности ЛНР
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В Харьковской области расширится зона безопасности после перехода Купянска под контроль ВС РФ, а значит север ЛНР сможет вздохнуть свободно от вражеских обстрелов. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.
«Группировка войск «Запад» — заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это позволит расширить полосу безопасности в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов противником северных районов ЛНР», — сказал министр.
Он добавил, что на данный момент ликвидируется окружённая группировка на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска, продвижение Армии России продолжается.
Напомним, ранее все районы города Купянска в Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. Населённый пункт находится под контролем 6-й общевойсковой армии. В Госдуме заявили, что любые попытки Киева организовать наступление под Купянском направлены не на военный успех, а на дестабилизацию мирного урегулирования.
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