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Опубликовано 17 декабря 2025, 11:23

Белоусов объяснил важность взятия Купянска для безопасности ЛНР

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В Харьковской области расширится зона безопасности после перехода Купянска под контроль ВС РФ, а значит север ЛНР сможет вздохнуть свободно от вражеских обстрелов. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

«Группировка войск «Запад» — заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это позволит расширить полосу безопасности в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов противником северных районов ЛНР», — сказал министр.

Он добавил, что на данный момент ликвидируется окружённая группировка на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска, продвижение Армии России продолжается.

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Напомним, ранее все районы города Купянска в Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. Населённый пункт находится под контролем 6-й общевойсковой армии. В Госдуме заявили, что любые попытки Киева организовать наступление под Купянском направлены не на военный успех, а на дестабилизацию мирного урегулирования.

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Татьяна Миссуми
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