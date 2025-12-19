Иностранные наёмники, действующие в зоне боевых действий, отказались подчиняться командиру 47-й механизированной бригады ВСУ Максиму Данильчуку, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому. Они отказываются выполнять приказы подполковника и селятся в Сумах, доложили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«В 47-й отдельной механизированной бригаде командир бригады Максим Данильчук потерял контроль над подразделением иностранных наёмников. Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жильё в Сумах», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные сообщили о ликвидации на Купянском направлении группы иностранных наёмников. Цель была уничтожена в ходе комплексной огневой атаки, где действия артиллерии, операторов ударных беспилотников и специалистов войск БПЛА были синхронизированы.