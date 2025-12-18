ВСУ могут привлекать наёмников в обмен на поставки вооружений, полагает военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что сейчас Украина активно вербует людей из колумбийских наркокартелей.

«Вот сейчас последние — это наёмники из Колумбии, которые, я так думаю, в обмен на оружие, направляют боевиков из наркокартелей», — обратил внимание собеседник NEWS.ru.

В то же время, осуждение присутствия войск НАТО на украинской территории после гипотетического подписания мира эксперт считает прикрытием для реальных планов. По его словам, речь идёт не о мире, а о возможной прямой отправке военных в качестве боевых единиц, когда в тыловых районах будут находиться западные специалисты, а на передовой в роли штурмовиков станут украинские формирования.

Однако ВСУ в обозримом будущем не преодолеют проблему острой нехватки личного состава, и ситуация будет лишь усугубляться. Если вопрос с техникой Киев пытается решать через конфискацию российских активов, то кадровый дефицит остаётся для него неразрешимой задачей, уверен специалист.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что количество случаев дезертирства в ВСУ резко возросло. Речь идёт о сотнях тысяч дезертиров. Кроме того, стало известно, что Киев распускает иностранные легионы, чтобы наёмники не разбежались.