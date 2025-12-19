Блогер и бывший зять Сергея Шойгу Алексей Столяров планирует задать президенту России Владимиру Путину вопрос о том, как он поддерживает свою физическую форму и справляется с интенсивным рабочим графиком. Об этом он рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву перед началом прямой линии.

Столяров пришёл на прямую линию с Путиным. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Я один раз попробовал попутешествовать за ним [за Путиным] по форумам, и я, в своём возрасте, был в шоке», — признался блогер.

Столяров хочет выяснить секрет выносливости и эффективности главы государства, подчеркнув, что лично убедился в экстремальной интенсивности его рабочего графика.