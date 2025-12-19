Раненый российский военнослужащий с позывным Проха в одиночку отбил огневую точку ВСУ и удержал её, отражая накаты противника. О его героизме рассказали в Минобороны РФ.

В зону СВО боец последовал за своими друзьями, по контракту с МО РФ. Его боевое крещение произошло во время битвы за Нью-Йорк в ДНР — Проха был ранен, и всё же отправился на штурм вражеской позиции в одиночку, выбил с неё противника и вместе с успевшими прийти на помощь сослуживцами отразил все попытки ВСУ контратаковать.

«Было понимание, что надо пересилить самого себя и выполнить задачу. И я её выполнил», — объяснил свои действия русский богатырь.

Ранее Life.ru рассказывал историю латвийца Нормундса Потаповса, который защищал интересы России в зоне СВО с осени 2022 года, но долго не мог получить положенное ему за службу гражданство РФ. Ситуация была освещена в СМИ, после чего к вопросу подключились активисты, сотрудники МВД и омбудсмен по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Наконец получив российский паспорт, боец принял решение вернуться в зону боевых действий к своим товарищам.