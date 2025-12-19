Президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, отметил, что реальные доходы граждан продолжают уверенно расти, хоть темпы этого роста и несколько ниже прошлогодних.

«Нам удаётся сохранять хороший темп повышения реальной заработной платы. Они не такие большие, как в прошлом году, но всё-таки, на мой взгляд, хорошие», — сказал Путин.

По словам главы государства, рост реальной зарплаты за вычетом инфляции составит 4,5%.

Одновременно глава государства обратил внимание на другую важную экономическую задачу. По его словам, рост производительности труда за тот же период окажется «скромным» и составит лишь около 1,1%. Необходимо стремится менять это соотношение в пользу повышения производительности труда, подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин обозначил повышение доходов населения как одну из ключевых задач для всех уровней власти. На совещании по экономическим вопросам президент подчеркнул, что рост реальных заработных плат напрямую отражает социальную эффективность работы как федеральных, так и региональных, и местных органов власти.