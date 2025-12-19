Уровень безработицы в России теперь составляет 2,2%, хотя в прошлом году он уже был рекордно низким. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Уровень безработицы в прошлом году, мы говорили, находился на исторически минимальном уровне — был 2,5%. В этом году он стал ещё ниже — 2,2%», — указал Путин.

Таким образом, текущий показатель продолжает обновлять исторический минимум, что свидетельствует о сохранении позитивной динамики на рынке труда России.

Ранее Life.ru сообщал, что в России среди всех стран «Большой двадцатки» демонстрируется самый низкий уровень безработицы. При этом среди крупнейших мировых экономик ближе всего к нашей стране находятся Южная Корея (2,5%) и Япония (2,6%).