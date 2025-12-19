Российские войска в полной мере владеют стратегической инициативой в зоне спецоперации, после того как украинских боевиков удалось «вышибить» из Курской области. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Итогах года.

«Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива перешла в руки российских Вооружённых сил», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин уже подтверждал, что инициатива на всей линии соприкосновения в зоне СВО полностью находится в руках российских военнослужащих. В Генштабе РФ отмечали, что с начала 2025 года под контроль российских войск перешло свыше 6,3 тысячи квадратных километров и более 300 населённых пунктов.