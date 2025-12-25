ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 декабря 2025, 07:30

Зэки из спецбата ВСУ «Шквал» уничтожены при попытке проникнуть в Купянск

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ДРГ украинского спецбатальона «Шквал» была уничтожена при попытке проникнуть в Купянск Харьковской области. По данным SHOT, российские бойцы нанесли по диверсантам удар с беспилотника.

Уничтожение диверсантов из спецбата ВСУ «Шквал». Фото © SHOT

Уничтожение диверсантов из спецбата ВСУ «Шквал». Фото © SHOT

Как сообщает телеграм-канал, группа из пяти человек пересекла городскую черту с севера. Их целью были разведка и поиск позиций для возможного ввода тяжёлой техники. Однако бойцы быстро вычислили диверсантов с помощью тепловизора и ликвидировали точным попаданием.

После этого случая, как утверждается, остальные заключённые из «Шквала» отказались выполнять приказы о новых вылазках в район Купянска, а тем более – о попытках штурма.

Ранее сообщалось, что Киев готовит контрнаступление на этом направлении. В числе прочих к окраинам города был переброшен батальон, укомплектованный в основном осуждёнными, в том числе отбывающими пожизненные сроки.

Спецбатальон «Шквал» входит в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подобные подразделения набирают людей с инфекционными заболеваниями, а их бойцы нередко повторно попадают на скамью подсудимых.

Украинская ДРГ с оружием НАТО и шведскими минами ликвидирована в Купянске
Украинская ДРГ с оружием НАТО и шведскими минами ликвидирована в Купянске

Ранее сообщалось, что ВСУ перекинули террористический легион под Купянск для съёмки фейков. Отряд вошёл в состав 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартия», который был создан в апреле текущего года.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на LIFE
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar