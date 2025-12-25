ДРГ украинского спецбатальона «Шквал» была уничтожена при попытке проникнуть в Купянск Харьковской области. По данным SHOT, российские бойцы нанесли по диверсантам удар с беспилотника.

Уничтожение диверсантов из спецбата ВСУ «Шквал». Фото © SHOT

Как сообщает телеграм-канал, группа из пяти человек пересекла городскую черту с севера. Их целью были разведка и поиск позиций для возможного ввода тяжёлой техники. Однако бойцы быстро вычислили диверсантов с помощью тепловизора и ликвидировали точным попаданием.

После этого случая, как утверждается, остальные заключённые из «Шквала» отказались выполнять приказы о новых вылазках в район Купянска, а тем более – о попытках штурма.

Ранее сообщалось, что Киев готовит контрнаступление на этом направлении. В числе прочих к окраинам города был переброшен батальон, укомплектованный в основном осуждёнными, в том числе отбывающими пожизненные сроки.

Спецбатальон «Шквал» входит в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подобные подразделения набирают людей с инфекционными заболеваниями, а их бойцы нередко повторно попадают на скамью подсудимых.

Ранее сообщалось, что ВСУ перекинули террористический легион под Купянск для съёмки фейков. Отряд вошёл в состав 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартия», который был создан в апреле текущего года.