Украинская ДРГ с оружием НАТО и шведскими минами ликвидирована в Купянске

Как сообщается, из восьми диверсантов, пытавшихся проникнуть в город, выжили лишь трое. У ликвидированных бойцов было обнаружено оружие производства стран НАТО, в том числе американские автоматы M4 Carbine, снайперская винтовка M110, противотанковый комплекс NLAW, а также шведские магнитные мины. Целью группы была разведка позиций российских снайперов.