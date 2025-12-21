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Опубликовано 21 декабря 2025, 13:15

Украинская ДРГ с оружием НАТО и шведскими минами ликвидирована в Купянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

В Купянске Харьковской области российские военные уничтожили новую диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

Как сообщается, из восьми диверсантов, пытавшихся проникнуть в город, выжили лишь трое. У ликвидированных бойцов было обнаружено оружие производства стран НАТО, в том числе американские автоматы M4 Carbine, снайперская винтовка M110, противотанковый комплекс NLAW, а также шведские магнитные мины. Целью группы была разведка позиций российских снайперов.

ЛЭП повреждена в Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ
ЛЭП повреждена в Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ

Напомним, что 2 декабря Армия России установила полный контроль над Купянском. А после этого Владимир Зеленский подъехал ко въезду в Купянск и записал видео возле стелы, где призвал ВСУ добиваться успехов на поле боя, чтобы Украине было легче заниматься дипломатией.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Мария Любицкая
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