Путин оценил численность российских войск в зоне СВО
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Выступая на Итогах года, президент России Владимир Путин заявил, что в специальной военной операции (СВО) задействованы сотни тысяч российских военнослужащих.
«У нас сотни тысяч ребят там воюю», — сказал президент. Он отметил, что после завершения СВО государство должно сделать всё для того, чтобы предоставить возможность руководить коллективами или целыми организациями, отраслями, большими компаниями или даже регионами тем из них, которые доказали, что они готовы.
Ранее Владимир Путин заявлял, что ВСУ понесли крайне тяжёлые потери в стратегических резервах, которые практически исчерпаны. По мнению президента, этот критический фактор должен подтолкнуть киевский режим к поиску дипломатических решений для завершения конфликта.
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