Путин оценил численность российских войск в зоне СВО

«У нас сотни тысяч ребят там воюю», — сказал президент. Он отметил, что после завершения СВО государство должно сделать всё для того, чтобы предоставить возможность руководить коллективами или целыми организациями, отраслями, большими компаниями или даже регионами тем из них, которые доказали, что они готовы.