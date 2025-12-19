Добровольческая штурмовая бригада «Ветераны» однозначно заслужила носить почётное наименование гвардейская. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Путин заявил, что бригада «Ветераны» заслужила носить почётное наименование гвардейская. Видео © Life.ru

Глава государства высоко оценил профессионализм и ответственность бойцов бригады, отметив, что они готовили каждую операцию самым внимательным образом.

«Они грамотно, самым внимательным образом и ответственно готовили каждую свою операцию. Это очень высокопрофессиональная работа. Молодцы! И, конечно, герои. Безусловно, эта бригада заслуживает самых высоких оценок и звания гвардейская, — отметил президент.

Напомним, что добровольческая штурмовая бригада «Ветераны» принимала участие в легендарной операции «Поток», в ходе которой российская армия отбила Суджу Курской области у ВСУ. На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Эффект от этого Киев забудет ещё не скоро.