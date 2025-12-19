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Опубликовано 19 декабря 2025, 10:34
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Путин назвал поиск пропавших без вести бойцов СВО одним из самых острых вопросов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Поиск пропавших без вести участников специальной военной операции является одним из наиболее острых и болезненных вопросов, по которому поступает множество обращений. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Глава государства подчеркнул, что, ознакомившись с папкой запросов, переданной его пресс-секретарём Дмитрием Песковым, он увидел истинный масштаб проблемы.

«Есть проблема, о которой говорят, и эта проблема ясно видна из этих вопросов, которые поступают по разным каналам — вот Дмитрий Сергеевич дал мне такую большую папку этих вопросов и запросов, я их посмотрел — это поиск пропавших без вести [бойцов СВО]. Это острый вопрос очень», — отметил глава государства.

При этом президент заявил, что Министерство обороны России уже предприняло определённые шаги, которые начинают менять ситуацию. Таким образом, проблема находится на контроле высшего руководства страны, а военное ведомство активно работает над её разрешением.

«‎У них всё получается!» Путин похвалил ветеранов СВО из своей команды
«‎У них всё получается!» Путин похвалил ветеранов СВО из своей команды

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в этом году сотрудники его ведомства нашли 48% военнослужащих, ранее числившихся пропавшими без вести. Для этого создали специальный Главный координационный центр.

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