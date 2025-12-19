Путин: У всех народов России общие ценности, это особенно важно в ходе СВО

Проведение специальной военной операции (СВО) наглядно продемонстрировало общность фундаментальных ценностей всех народов страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Какая разница людям, когда они под пулями сидят, какого они вероисповедания. По большому счёту, как шутят: если Господь есть, тогда он не знает, что люди на земле разделились на разные церкви», — сказал глава государства.

По словам президента, именно общая система ценностей является тем стержнем, который сплачивает многонациональное российское общество. Это особенно важно во время проведения СВО, отметил глава государства.

Ранее Путин рассказал, что Россия смогла выбиться в лидеры по количеству беспилотников. При этом он признал, что ВС РФ всё ещё испытывают нехватку тяжёлых дронов, вроде украинской «Бабы-Яги».