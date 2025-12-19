Путин: Число пропавших без вести бойцов СВО сократилось на 50% и будет сведено к нулю

Число пропавших без вести бойцов СВО продолжит сокращаться и будет сведено к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

«Если посмотреть на начало года и на данный момент времени, количество лиц, которые были в розыске [как пропавшие без вести], сократилось на 50%. По сравнению с началом года изменения в три раза», — пообещал глава РФ.

Путин добавил, что эта работа должна продолжать совершенствоваться. Лидер РФ выразил уверенность, что число пропавших без вести бойцов будет сведено к нулю.