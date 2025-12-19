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Опубликовано 19 декабря 2025, 10:44

Путин: Число пропавших без вести бойцов СВО сократилось на 50% и будет сведено к нулю

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Число пропавших без вести бойцов СВО продолжит сокращаться и будет сведено к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

«Если посмотреть на начало года и на данный момент времени, количество лиц, которые были в розыске [как пропавшие без вести], сократилось на 50%. По сравнению с началом года изменения в три раза», — пообещал глава РФ.

Путин добавил, что эта работа должна продолжать совершенствоваться. Лидер РФ выразил уверенность, что число пропавших без вести бойцов будет сведено к нулю.

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Путин также подчеркнул, что поиск российских военнослужащих, пропавших без вести в зоне спецоперации, остаётся одним из самых острых и болезненных вопросов. Он добавил, что в Минобороны России уже приняли меры, чтобы исправить ситуацию. Смотреть трансляцию прямой линии можно на Life.ru.

Самые оперативные новости о ходе прямой линии, самые главные заявления президента читайте в специальном разделе на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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