Путин: Число пропавших без вести бойцов СВО сократилось на 50% и будет сведено к нулю
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Число пропавших без вести бойцов СВО продолжит сокращаться и будет сведено к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.
«Если посмотреть на начало года и на данный момент времени, количество лиц, которые были в розыске [как пропавшие без вести], сократилось на 50%. По сравнению с началом года изменения в три раза», — пообещал глава РФ.
Путин добавил, что эта работа должна продолжать совершенствоваться. Лидер РФ выразил уверенность, что число пропавших без вести бойцов будет сведено к нулю.
Путин также подчеркнул, что поиск российских военнослужащих, пропавших без вести в зоне спецоперации, остаётся одним из самых острых и болезненных вопросов. Он добавил, что в Минобороны России уже приняли меры, чтобы исправить ситуацию. Смотреть трансляцию прямой линии можно на Life.ru.
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