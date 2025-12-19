Российскому правительству в 2025 году удалось добиться сбалансированности бюджета, качество которого вернулось к показателям 2021 года. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу кабинета министров во время прямой линии.

«Нам удалось — и надо отдать должное правительству, они провели большую работу — удалось сбалансировать бюджет. Причём качество этой балансировки находится на уровне 2021 года», — сказал Путин.

По его словам, достигнутый результат свидетельствует об устойчивости экономики и финансовой системы страны. Президент подчеркнул, что правительство провело масштабную работу для достижения этого важного показателя. По словам Путина, дефицит федерального бюджета составляет 2,6%, но в следующем году он должен сократиться до 1,6% и в трёхлетку составить не больше 1,5%.

Ранее президент России Владимир Путин представил экономический прогноз, заявив, что инфляция по итогам 2025 года ожидается на уровне 5,7–5,8%, что ниже целевого ориентира в 6%. Он также сообщил, что рост российского ВВП за последние три года составил 9,7%, что более чем в три раза превышает показатель еврозоны (3,1%). По словам главы государства, замедление темпов роста российской экономики является осознанным шагом Центробанка и правительства, направленным на сохранение качества экономики и макроэкономической стабильности.