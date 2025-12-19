Путин: Якутия даёт таких бойцов СВО, которых ещё поискать надо
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Якутия показывает отличные темпы развития, но отдельной похвалы заслуживают бойцы из республики, принимающие участие в спецоперации. Таких бойцов во всём мире не сыскать, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
«Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается, но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения даёт таких, которых поискать, во всем мире, наверное, нет», — сказал российский лидер.
Таким образом, Путин подчеркнул как социально-экономические успехи региона, так и его значительный вклад в оборону страны, выразив высшую степень признания боевым качествам военнослужащих из Якутии.
Ранее Life.ru рассказывал, как солдат из Якутии, раненный после атаки четырёх украинских дронов, с переломанной рукой спас боевого товарища, прихватив его вместе с собой на мотоцикл, как в остросюжетном экшн-фильме. По словам военного, он даже не осознал в тот момент серьёзность травм.
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