Путин: Якутия даёт таких бойцов СВО, которых ещё поискать надо

Якутия показывает отличные темпы развития, но отдельной похвалы заслуживают бойцы из республики, принимающие участие в спецоперации. Таких бойцов во всём мире не сыскать, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается, но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения даёт таких, которых поискать, во всем мире, наверное, нет», — сказал российский лидер.

Таким образом, Путин подчеркнул как социально-экономические успехи региона, так и его значительный вклад в оборону страны, выразив высшую степень признания боевым качествам военнослужащих из Якутии.