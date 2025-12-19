Поддубный обещал задать Путину волнующий сотни тысяч россиян вопрос
Обложка © Life.ru
На прямой линии президенту Владимиру Путину может прозвучать вопрос, который волнует сотни тысяч граждан. Его подготовил российский военный корреспондент Евгений Поддубный, о чём сказал ведущему Итогов года Павлу Зарубину. А вот конкретную формулировку он не раскрыл, оставив интригу до самого момента.
«Мой вопрос гарантированно волнует сотни тысяч людей в нашей стране и в наших воюющих фронтовых регионах. Поэтому очень хочу его задать», – заинтриговал военкор Поддубный.
Ранее Путин рассказал, что Россия смогла выбиться в лидеры по количеству беспилотников. Одновременно он констатировал, что российские военные по-прежнему сталкиваются с дефицитом тяжёлых беспилотников, аналогичных украинскому комплексу «Баба-Яга».
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.