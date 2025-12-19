На прямой линии президенту Владимиру Путину может прозвучать вопрос, который волнует сотни тысяч граждан. Его подготовил российский военный корреспондент Евгений Поддубный, о чём сказал ведущему Итогов года Павлу Зарубину. А вот конкретную формулировку он не раскрыл, оставив интригу до самого момента.