Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал Life.ru, какое угощение готовит для президента России Владимира Путина. Предприниматель отметил, что ответ лидера РФ на его обращение в ходе прямой линии очень воодушевил коллектив.

Максимов выразил надежду, что обещание главы государства может вылиться в реальные послабления для малых производственных предприятий. Это, по его мнению, поможет подобному бизнесу пережить сложный экономический период.

«Угостить планируем классическими русскими пирожками, и какой-нибудь очень вкусный, красивый каравай испечём обязательно. Пирожки будут с классической русской рецептурой: капуста, лук, яйцо. Возможно, с вишней, с клубникой, может быть, что-то с творогом. У нас с творогом очень хорошие изделия», — отметил владелец заведения.

Напомним, в ходе прямой линии Путин ответил на вопрос о бизнесе. Его задала семья предпринимателей – владельцев пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах, которая интересовалась мерами господдержки для малых производственных предприятий. Глава государства обратился к семье с тёплыми личными словами, а также попросил угостить его чем-то «вкусненьким».