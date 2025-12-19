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Опубликовано 19 декабря 2025, 14:47

«Чтобы не было как в СССР»: Топилин объяснил, почему государство не заморозит цены на продукты

Депутат Топилин рассказал, как государство будет бороться с ростом цен на продукты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин в разговоре с Life.ru детально объяснил, как государство планирует бороться с ростом цен на продукты и товары первой необходимости. Он отметил, что ответ президента Владимира Путина на вопросы об инфляции на прямой линии задал чёткий вектор: точечное регулирование и поддержка предложения.

Топилин подчеркнул, что на самые чувствительные товары, такие как лекарства из жизненно важного списка, уже устанавливаются специальные надбавочные коэффициенты, которые сдерживают цены. В сфере ЖКХ также действуют предельные тарифы. Однако для большинства товаров, по мнению депутата, путь жёсткого административного контроля тупиковый.

«Но для подавляющего большинства товаров, конечно же, в рыночной экономике цены должны регулироваться. В противном случае вы просто придёте к тому, что было в Советском Союзе. Мы все прекрасно это помним, когда в условиях регулируемых цен продуктов питания не было вообще», — заявил парламентарий.

Главным решением проблемы депутат назвал не заморозку цен, а увеличение предложения. Он привёл в пример ситуацию с рыбой: необходимо наращивать улов, флот и оптимизировать логистику, убирая лишних посредников. Топилин также обратил внимание, что инфляция — усреднённый показатель: пока одни товары дорожают, цены на другие, как яйца в текущий момент, могут снижаться. Государство, по его словам, компенсирует рост стоимости жизни регулярной индексацией пенсий и зарплат опережающими темпами.

Путин объяснил, почему рост цен на курицу ощущается сильнее общей инфляции
Путин объяснил, почему рост цен на курицу ощущается сильнее общей инфляции

Ранее Путин отметил, что у россиян мало рыбы в рационе, страна отстаёт от норм в этом вопросе. Глава государства предложил меры по улучшению положения: требуется оптимизировать транспортные маршруты для доставки рыбы с Дальнего Востока и комплексно развивать отрасль.

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Ольга Годуненко
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