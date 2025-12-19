В 25 субъектах России наметился устойчивый рост рождаемости. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, подчеркнув важность работы региональных властей.

«В 25 регионах РФ обозначилась положительная демографическая тенденция», — сказал президент.

Глава государства отметил, что положительная тенденция служит прямым доказательством эффективности мер, принимаемых на местах. По его словам, такой результат становится возможным, когда региональные власти уделяют демографическому вопросу приоритетное внимание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действующие меры для улучшения демографической ситуации в стране, видимо, недостаточны для обеспечения устойчивого роста населения. Принятые решения требуют доработки и усиления, указал лидер РФ.