Материнство и отцовство нужно сделать модными, чтобы люди осознали глубину счастья, которое приносит родительство. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Глава государства привёл пример из встречи с многодетными семьями, где одна женщина, воспитывающая 10 детей, произнесла пронзительную фразу.

«Вы знаете, вот у нас уже десять детей. Как только появлялся новый ребёнок — а у нас уже было пять-шесть человек — мы всегда сразу думали: как мы без тебя до сих пор жили?», — привёл слова многодетной матери президент.

Путин подчеркнул, что донести это понимание до общества — сложная, но необходимая задача. Он призвал деятелей культуры и СМИ активно работать в этом направлении, отмечая, что, помимо материальной поддержки, крайне важна популяризация простого человеческого счастья, связанного с семьёй и детьми.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми, которые вступят в силу с 2026 года. К примеру, в семьи со скромными доходами будет возвращаться 7% с 13% налога на доходы физических лиц.