Российские военные отразили удар ВСУ двумя дальними ракетами «Нептун»

Вооружённые силы Украины предприняли попытку нанести удар по территории России с использованием крылатых ракет дальнего действия «Нептун». Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе СВО.

Две ракеты данного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО. В сводке не приводятся иные подробности перехвата ракет «Нептун». Кроме того, за период с 13 по 19 декабря подразделениям противовоздушной обороны также удалось сбить девять управляемых авиационных бомб и одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

«Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1689 БПЛА самолётного типа», — докладывает МО.

Ранее Владимир Путин заявлял, что ВСУ понесли крайне тяжёлые потери в стратегических резервах, которые практически исчерпаны. По мнению президента, этот критический фактор должен подтолкнуть киевский режим к поиску дипломатических решений для завершения конфликта.