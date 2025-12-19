Государство готово учесть особые обстоятельства при введении обязательной отработки для выпускников медицинских вузов. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил Life.ru, что ведомство рассмотрит поправки для студенток, планирующих беременность.

Напомним, теперь российские бюджетники-медики будут обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Согласно обновлённым требованиям, региональные власти обязаны обеспечивать условия для трудоустройства и наставничества начинающих медиков, а также формировать меры их социальной поддержки. Сегодня в ходе прямой линии президент Владимир Путин отдельно остановился на этой теме.

Мажуга пояснил, что самая главная цель, как верно отметил президент, — чтобы выпускники работали по специальности. При этом по целевому договору беременность, роды и декрет уже являются законным основанием для приостановки его действия. Что касается периода обязательного наставничества после ординатуры, то здесь правила устанавливаются законом и проект готов к внесению корректировок.

«То есть государство в целом может пойти навстречу в подобных вопросах», — подчеркнул Мажуга. Он добавил, что предложение учесть декретный отпуск в рамках наставничества является абсолютно правильным и будет детально обсуждаться.