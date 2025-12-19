Путин вспомнил слова экс-канцлера ФРГ Коля о том, что Европа должна быть с Россией
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия готова к сотрудничеству и со странами Европы, и с США, но только при условии взаимного уважения интересов каждой стороны. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин, вспомнив слова экс-канцлера Германии Гельмута Коля.
«Мы готовы с вами работать: и с Британией, и с Европой, и с США, но на равных. При уважительном отношении друг к другу. Если на этой выйдем, то выиграют от этого все. Я уже вспоминал один из разговоров, когда высказывался бывший канцлер ФРГ Коль, в 1993 году — он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраняться, должно быть вместе с Россией», — рассказал российский лидер
Россия и европейские страны дополняют друг друга и будут развиваться, если станут работать сообща. Однако, если этого не случится, Европа будет постепенно исчезать, резюмировал президент.
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что никакие военные операции не потребуются, если страны Запада будут с уважением относиться к России и её интересам. Президент подчеркнул, что Москва не раз публично заявляла о своей обеспокоенности в связи с расширением НАТО на восток, но её позицию игнорировали. Напомним, что Владимир Путин сегодня прямую линию, смотреть трансляцию прямой линии можно на Life.ru.
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