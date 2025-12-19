Россия готова к сотрудничеству и со странами Европы, и с США, но только при условии взаимного уважения интересов каждой стороны. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин, вспомнив слова экс-канцлера Германии Гельмута Коля.

«Мы готовы с вами работать: и с Британией, и с Европой, и с США, но на равных. При уважительном отношении друг к другу. Если на этой выйдем, то выиграют от этого все. Я уже вспоминал один из разговоров, когда высказывался бывший канцлер ФРГ Коль, в 1993 году — он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраняться, должно быть вместе с Россией», — рассказал российский лидер