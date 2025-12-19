Власти России осознают остроту проблемы с водоснабжением Донбасса и прилагают все усилия для её скорейшего решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Итогов года в ответ на вопрос корреспондента ВГТРК, Героя России Евгения Поддубного.

Журналист назвал причиной «водной блокады» действия Вооружённых сил Украины. Он отметил, что жители ДНР и ЛНР вынуждены жить с этой проблемой уже много лет, а вода подаётся нерегулярно и зачастую низкого качества. В некоторых городах, по его словам, жители верхних этажей вообще не получают воду из-за отсутствия необходимого напора.

«Мы знаем проблему, она является острой для людей. И мы будем делать всё для того, чтобы решить её и решить как можно быстрее», — пообещал глава государства.

В настоящее время Донецкая Народная Республика получает не более 35% необходимого объёма воды для снабжения населения из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля в ряде городов введён режим подачи воды по графику. Например, в Енакиево и прилегающих населённых пунктах воду подают раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке — раз в три дня, а в Мариуполе — раз в два дня.

В ходе прямой линии Владимир Путин прокомментировал временные ограничения доступа к интернету в приграничных областях. Президент признал, что эта мера создаёт неудобства для использования цифровых услуг, однако подчеркнул её необходимость для защиты населения от атак украинских беспилотных летательных аппаратов.