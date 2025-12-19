Российское законодательство об иностранных агентах обязывает политических деятелей декларировать источники своего финансирования и не предусматривает мер уголовного преследования или репрессий за эту деятельность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента BBC в ходе прямой линии.

«У нас нет ничего подобного. Наш закон требует только одно — если вы занимаетесь политической деятельностью, заявить об источниках финансирования. У нас нет репрессий и уголовного преследования», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что аналогичное законодательство существует и в других странах, где оно зачастую предусматривает значительно более жёсткие меры, включая уголовную ответственность. По его словам, российский закон лишь обязывает политиков декларировать иностранное финансирование.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, сравнивая законодательство об иностранных агентах с американским аналогом, что российский вариант является более мягким, поскольку не предусматривает уголовной ответственности, в отличие от США, где за нарушение закона грозит тюремный срок. По словам главы государства, требования в РФ сводятся лишь к прозрачному указанию источников финансирования, и он отметил, что данная правовая норма была заимствована из американской практики 1940-х годов.