В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным внимание публики привлёк журналист из Якутии, появившийся в необычном образе — с массивным серебряным украшением с бриллиантами на шее. На мероприятии его заметил корреспондент Life.ru.

Журналист в примечательном наряде. Видео © Life.ru

Представитель СМИ был одет в чёрный наряд, а на его шее висело крупное серебряное украшение, дополненное бриллиантовой огранкой. Этот яркий аксессуар стал заметной деталью на официальном мероприятии, добавив национального колорита и индивидуальности образу журналиста.

Представитель СМИ отметил, что он появился на мероприятии в национальном камзоле, а на его шее красуется оберег «Биэс харах», что в якутском языке дословно означает «сила духа» или «духовная сила». Он даёт своему носителю защиту, приносит удачу и помогает прожить долгую счастливую жизнь.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Якутия развивается очень бурными темпами, а таких солдат, которых республика присылает на СВО, во всём мире не сыскать. По его словам, они обладают безупречными боевыми навыками.