В кафе «Машенька» в Люберцах аншлаг после вопроса владельца Путину на прямой линии
Глава Люберец посетил кафе «Машенька» после вопроса Путину на прямой линии
В кафе «Машенька» в Люберцах аншлаг после вопроса владельца Путину. Обложка © Life.ru
Кафе «Машенька» в подмосковных Люберцах после вопроса владельца президенту стало точкой притяжения не только для клиентов, но и для чиновников. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, побывавший в заведении.
В кафе «Машенька» в Люберцах аншлаг после вопроса владельца Путину. Видео © Life.ru
Заведение посетил глава городского округа Люберцы Михаил Волков.
Напомним, что во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос семьи предпринимателей из Люберец — владельцев пекарни «Машенька» — о мерах государственной поддержки для малых производственных предприятий. Глава государства не только дал разъяснения по существу, но и обратился к семье с тёплыми словами, а в завершение попросил их угостить его чем-нибудь вкусным.
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