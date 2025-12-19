Кафе «Машенька» в подмосковных Люберцах после вопроса владельца президенту стало точкой притяжения не только для клиентов, но и для чиновников. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, побывавший в заведении.

Напомним, что во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос семьи предпринимателей из Люберец — владельцев пекарни «Машенька» — о мерах государственной поддержки для малых производственных предприятий. Глава государства не только дал разъяснения по существу, но и обратился к семье с тёплыми словами, а в завершение попросил их угостить его чем-нибудь вкусным.