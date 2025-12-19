Журналистка из Якутии Ирина Ефимова для участия в Итогах года с Владимиром Путиным» создала уникальный национальный образ, переплавив семейные серебряные ложки в традиционные украшения. Об этом представительница СМИ рассказала корреспонденту Life.ru.

Журналистка переплавила ложки ради прямой линии с Путиным. Видео © Life.ru

Гостья из Якутии появилась перед камерами в насыщенно-красном наряде, дополнив его тремя ключевыми элементами национального костюма: бастынгой (нагрудным украшением), илин кэбиьэр (накосным украшением) и косоплеткой. Все эти аксессуары были изготовлены ювелирами на заказ из переданных серебряных ложек.

«Я сдала серебряные ложки, и наши ювелиры по весу их сделали», — объяснила Ирина Ефимова.

Она пояснила, что мастера рассчитали вес сданного серебра и использовали его для создания аутентичных изделий, что придало её образу на важном мероприятии особый личный и культурный смысл.

Ранее издание Life.ru отметило и других журналисток, появившихся в Гостином дворе в национальных образах. Несколько представительниц федеральных и региональных СМИ пришли на программу в нарядах, подчёркивающих культурное многообразие России. Так, среди них была замечена журналистка из Нижегородской области. Она предстала в одежде местных брендов и дополнила образ традиционным русским головным убором — кокошником.