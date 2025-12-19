Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны намеренно создают из России образ врага. По словам лидера, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и прикрыть системные ошибки правительств.

«Делается это... для того, чтобы создать образ врага. Там, в данном случае, создают из России образ врага, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет — и в сфере экономики, и в сфере социальной политики», — сказал Путин в ходе прямой линии.

Ранее Путин на прямой линии затронул тему нерасширения НАТО на восток. Глава государства подчеркнул, что Россия требует выполнения взятых перед ней обязательств. Президент отметил, что в отношении РФ были нарушены договорённости. В то же время Москва стремится к созданию устойчивой архитектуры безопасности на европейском континенте.