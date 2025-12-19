Повышение утилизационного сбора не является постоянной мерой и в перспективе должно быть отменено. Об этом заявил президент Владимир Путин на программе «Итоги года», отвечая на вопрос о будущем автомобильного рынка.

«Надеюсь, эта мера будет не вечной», — сказал Путин, отметив, что повышение утильсбора затрагивает прежде всего жителей крупных городов с более высокими доходами.

Президент пояснил, что инициатива связана с желанием Минфина получить дополнительный доход, который направляется на «благородную цель» — технологическое развитие отрасли.

Глава государства подчеркнул, что правительство понимает чувствительность вопроса для граждан со средними доходами. Путин также добавил, что россиянам стоит обращать внимание на отечественный автопром.

«Я не могу вам не посоветовать выбрать что-то из ответственного автопрома. Было бы странно, если бы я советовал иностранца», — добавил президент.

Утилизационный сбор в России действует с 2012 года и взимается при покупке автомобилей, чтобы компенсировать будущие расходы на их переработку. Его регулярно индексируют, а в 2024–2025 годах ставки были существенно повышены, что ощутимо отразилось на стоимости импортных и производимых в РФ машин.

Минфин обосновал повышение необходимостью стимулировать локализацию автопрома и пополнить бюджет для программ технологического развития. Однако рост утильсбора вызвал критику автодилеров и экспертов, которые отмечают, что нагрузка перекладывается на конечного покупателя, особенно в сегменте иномарок.