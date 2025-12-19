Города, где семейная ипотека на вторичном рынке особенно востребована, внесут в список, на который эти меры государственной поддержки распространяются. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы города Стрежевой в Томской области Екатерины Ерастовой, которая сообщила, что семьи там не могут оформить льготный кредит на жильё из-за отсутствия новостроек.

«Такое решение принято. В таких регионах, где не строится новое жильё или строится очень мало этого жилья, разрешено использовать семейную ипотеку для приобретения жилья с вторичного рынка <…> 800 с лишним городов, действительно, уже включены в этот список. Если ваш город не включен в этот список, мы это сделаем», — пообещал собеседнице президент.

Сегодня в Гостином Дворе Владимир Путин подводит итоги уходящего 2025 года. Ранее в ходе прямой линии он прокомментировал мораторий на взыскание штрафов и неустоек с застройщиков, которые задерживают ввод домов в эксплуатацию. Президент сказал, что не видит смысл в его продлении, напомнив, что этот механизм был принят в период пандемии для поддержки отрасли и перестанет действовать в конце этого года. Смотреть трансляцию прямой линии можно на Life.ru.