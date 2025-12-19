Россиянам хватило передач про Украину, с ними нужно завязывать. Об этом в ходе прямой линии в шутливом тоне заявил президент России Владимир, зачитав выведенный на один из экранов в студии вопрос.

«А вот тоже хорошее [обращение]. «Надоели эти передачи про Украину». Согласен, надо заканчивать», — иронично подтвердил российский лидер.

Владимир Путин в ходе своей речи также вновь напомнил, что Россия не начинала вооружённый конфликт на Украине и не считает себя виновной в смерти людей в ходе СВО. Он отметил, что боевые действия в Донбассе начались в 2014 году после антиконституционного свержения власти, проводившегося при активной поддержке Запада.