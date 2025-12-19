Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о своём рабочем графике признался, что ложится спать очень поздно, и с иронией отметил, что это нарушает трудовое законодательство. Об этом он рассказал во время прямой линии.

Путин — о своём графике. Видео © Life.ru

«Заканчивал я работу достаточно поздно, и сейчас всё позднее и позднее (заканчиваю). Не буду говорить, насколько неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства, и это неправильно», — сказал глава государства.

При этом Путин добавил, что ложиться спать нужно вовремя, чтобы быть в хорошей форме, хотя его собственный график и не всегда соответствует этому правилу.

Кстати, год назад президент России Владимир Путин признавался, что обычно спит по шесть часов в сутки. Он добавил, что иногда спит и того меньше, однако это свидетельствует об интенсивности рабочего графика, а не о неорганизованности.