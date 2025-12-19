Президент России Владимир Путин на прямой линии раскритиковал вопрос журналиста Кира Бреннана-Симмонса с американского канала NBC о якобы ответственности России за продолжение конфликта. Глава государства подчеркнул, что РФ ничего не отвергала.

«Более того, на встрече в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — заявил Путин во время пресс-конференции.

Президент добавил, что российская сторона положительно оценивает мирные усилия американского президента Дональда Трампа и фактически согласилась с его предложениями.

Ранее, отвечая на вопрос журналиста NBC во время прямой линии, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не начинает вооружённый конфликт в Донбассе. Путин указал, что Россия готова решить конфликт путём переговоров и желает скорейшего наступления мира. Вместе с тем он напомнил, что украинские власти и их европейские союзники предпринимают усилия для максимального затягивания боевых действий.