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Опубликовано 19 декабря 2025, 12:55

Путин назвал некорректным вопрос британского журналиста NBC Бреннана-Симмонса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на прямой линии раскритиковал вопрос журналиста Кира Бреннана-Симмонса с американского канала NBC о якобы ответственности России за продолжение конфликта. Глава государства подчеркнул, что РФ ничего не отвергала.

«Более того, на встрече в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — заявил Путин во время пресс-конференции.

Президент добавил, что российская сторона положительно оценивает мирные усилия американского президента Дональда Трампа и фактически согласилась с его предложениями.

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Ранее, отвечая на вопрос журналиста NBC во время прямой линии, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не начинает вооружённый конфликт в Донбассе. Путин указал, что Россия готова решить конфликт путём переговоров и желает скорейшего наступления мира. Вместе с тем он напомнил, что украинские власти и их европейские союзники предпринимают усилия для максимального затягивания боевых действий.

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Анастасия Никонорова
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