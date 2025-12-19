Путин объяснил школьнику из Ростовской области, почему дорожают булочки
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Школьник из Ростовской области задал вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Мальчишка узнал о ценах на еду.
Подросток в своём обращении напрямую спросил у главы государства: «Почему цены на продукты и булочки в столовой растут, а зарплата моих родителей — нет?»
В ответе глава государства подробно разъяснил тему инфляции, отметив, что её общий уровень снижается, но по отдельным продовольственным товарам рост цен может быть выше. Он связал это с составом потребительской корзины каждой конкретной семьи.
«Всё зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если продовольственная корзина состоит преимущественно из белковой продукции, это отразится на бюджете семьи», — ответил Путин.
Вопросы поддержки семьи и традиционных ценностей стали одной из центральных тем последней прямой линии Владимира Путина. Так, многодетная мама из Тюменской области пожаловалась на отказ в получении льгот в связи с незначительным превышением дохода — всего на 100 рублей, в то время как пособие по уходу за ребёнком выплачивают в течение полутора лет, а отпуск по уходу за ребёнком длится три года. Президент пояснил, что такая ситуация обусловлена ограничением бюджета и пообещал, что правительство и Минфин займутся этим вопросом. Напомним, смотреть трансляцию прямой линии можно на Life.ru.
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