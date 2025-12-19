В ответе глава государства подробно разъяснил тему инфляции, отметив, что её общий уровень снижается, но по отдельным продовольственным товарам рост цен может быть выше. Он связал это с составом потребительской корзины каждой конкретной семьи.

Вопросы поддержки семьи и традиционных ценностей стали одной из центральных тем последней прямой линии Владимира Путина. Так, многодетная мама из Тюменской области пожаловалась на отказ в получении льгот в связи с незначительным превышением дохода — всего на 100 рублей, в то время как пособие по уходу за ребёнком выплачивают в течение полутора лет, а отпуск по уходу за ребёнком длится три года. Президент пояснил, что такая ситуация обусловлена ограничением бюджета и пообещал, что правительство и Минфин займутся этим вопросом. Напомним, смотреть трансляцию прямой линии можно на Life.ru.