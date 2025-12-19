Путин: В зоне СВО находятся 700 тысяч бойцов ВС РФ, в основном молодые люди

В зоне СВО находятся около 700 тысяч российских военных — по большей части молодые люди. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас мы живём в условиях СВО : 700 тысяч человек в зоне СВО и в основном это молодые люди, в том числе поколение 90-х годов в большом количестве», — отметил глава РФ, добавив, что не считает поколение 90-х потерянным.

Владимир Путин рассказал о ценностном стержне, который объединяет многонациональное общество России. По словам президента, таким фундаментом стала общая система ценностей, которая прошла проверку на прочность в ходе СВО. Российский лидер добавил, что люди не спорят из-за разного вероисповедания, когда вместе сидят под пулями.