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Опубликовано 19 декабря 2025, 13:13

Путин: В зоне СВО находятся 700 тысяч бойцов ВС РФ, в основном молодые люди

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В зоне СВО находятся около 700 тысяч российских военных — по большей части молодые люди. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас мы живём в условиях СВО : 700 тысяч человек в зоне СВО и в основном это молодые люди, в том числе поколение 90-х годов в большом количестве», — отметил глава РФ, добавив, что не считает поколение 90-х потерянным.

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Владимир Путин рассказал о ценностном стержне, который объединяет многонациональное общество России. По словам президента, таким фундаментом стала общая система ценностей, которая прошла проверку на прочность в ходе СВО. Российский лидер добавил, что люди не спорят из-за разного вероисповедания, когда вместе сидят под пулями.

Смотреть трансляцию прямой линии можно на Life.ru.

Самые оперативные новости о ходе прямой линии, самые главные заявления президента читайте в специальном разделе на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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