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Опубликовано 19 декабря 2025, 13:30

Путин: Российская армия стала самой боеспособной в мире

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская армия вышла на лидирующие позиции по своей боевой мощи в мировом масштабе. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года на прямой линии.

«Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооружённых сил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учётом ещё и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера», — сказал Путин.

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Ранее Путин заявил, что РФ вышла на первое место по числу беспилотных летательных аппаратов и преобладает над противником почти на всех направлениях фронта. Президент отметил, что благодаря интенсивному развитию технологий в этой сфере российским военным удалось создать количественный перевес. Глава государства подчеркнул, что работа по развитию беспилотной отрасли будет продолжена и остаётся одним из главных направлений оснащения армии современными технологиями.

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Александра Мышляева
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