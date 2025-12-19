Путин: Российская армия стала самой боеспособной в мире

Российская армия вышла на лидирующие позиции по своей боевой мощи в мировом масштабе. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года на прямой линии.

«Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооружённых сил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учётом ещё и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что РФ вышла на первое место по числу беспилотных летательных аппаратов и преобладает над противником почти на всех направлениях фронта. Президент отметил, что благодаря интенсивному развитию технологий в этой сфере российским военным удалось создать количественный перевес. Глава государства подчеркнул, что работа по развитию беспилотной отрасли будет продолжена и остаётся одним из главных направлений оснащения армии современными технологиями.