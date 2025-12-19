Путин: Военные РФ преисполнены решимости и дальше «добивать эту гадину» на СВО
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Российские солдаты преисполнены решимости и дальше «добивать эту гадину» в рамках СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Глава государства рассказал о своём разговоре с командиром штурмовой группы, участвовавшей во взятии Северска, Нараном Очиром-Горяевым, который сообщил ему о зверствах Вооружённых сил Украины против гражданского населения.
«Вот Наран сказал в Кремле: «Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, у нас просто руки чешутся. Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину», — привёл президент слова военнослужащего.
Российский лидер добавил, что бойцы ВСУ жестоко расстреливали пожилых женщин и убивали мирное население с помощью дронов.
Ранее Очир-Горяев заявил, что самым сложным при взятии Северска был путь до населённого пункта, ведь добраться туда нужно было незаметно. По его словам, российская армия при штурме потеряла четырёх бойцов. Он добавил, что местные жители были подавлены, поскольку ВСУ держали их в страхе.
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