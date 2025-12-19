Путин: Военные РФ преисполнены решимости и дальше «добивать эту гадину» на СВО

Российские солдаты преисполнены решимости и дальше «добивать эту гадину» в рамках СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства рассказал о своём разговоре с командиром штурмовой группы, участвовавшей во взятии Северска, Нараном Очиром-Горяевым, который сообщил ему о зверствах Вооружённых сил Украины против гражданского населения.

«Вот Наран сказал в Кремле: «Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, у нас просто руки чешутся. Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину», — привёл президент слова военнослужащего.

Российский лидер добавил, что бойцы ВСУ жестоко расстреливали пожилых женщин и убивали мирное население с помощью дронов.