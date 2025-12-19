Президент Владимир Путин, размышляя о будущем России на 200 лет вперёд, отметил, что для страны это не такой уж долгий срок. Об этом глава государств заявил на прямой линии, напомнив, что, например, Большому театру в Москве уже исполнилось 250 лет.

«200 лет — это можно себе представить. Для России это не такой большой срок. У нас только Большому театру 250 лет», — сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что Россия будущего будет высокообразованным и высокотехнологичным государством. Именно эти качества, по его мнению, позволят стране успешно решать ключевые задачи в сфере экономики, здравоохранения и социальной политики. Путин также добавил, что страна будет жить в условиях мира и благополучия, выстраивая отношения со всеми участниками международного общения на основе взаимного уважения.

Ранее Владимир Путин в ходе Итогов года на вопрос о своей вере дал лаконичный и символичный ответ. Президент сказал, что верит «в Господа, который никогда не оставит Россию».