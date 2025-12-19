Возлюбленная екатеринбургского журналиста Кирилла Бажанова согласилась выйти за него замуж после неожиданного предложения руки и сердца. Об этом объявила ведущая в эфире прямой линии с Владимиром Путиным.

Девушка Кирилла Бажанова приняла его предложение руки и сердца. Видео © Life.ru

«Не знала [о задумке]. Ответила «да», — приводит слова молодого человека агентство.

Ольга познакомилась с Кириллом ещё в возрасте 12 лет. В социальных сетях «Четвёртого канала», где работает молодой человек, приводят реакцию девушки:

«Я никогда бы не подумала, что у нас получится такая трогательная и нежная история любви. Я тебя очень люблю, и мой ответ, конечно, — да!» — сказала она.

В вопросах, заданных президенту тоже не обошлось без дел сердечных. Журналистка спросила у главы РФ — влюблён ли он. Владимир Путин подтвердил что это так, но не уточнил, кто счастливица.