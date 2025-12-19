Возлюбленная журналиста сказала «да» на его предложение во время прямой линии с Путиным
Кирилл Бажанов и его невеста. Обложка © VK / Кирилл Бажанов
Возлюбленная екатеринбургского журналиста Кирилла Бажанова согласилась выйти за него замуж после неожиданного предложения руки и сердца. Об этом объявила ведущая в эфире прямой линии с Владимиром Путиным.
Девушка Кирилла Бажанова приняла его предложение руки и сердца. Видео © Life.ru
«Не знала [о задумке]. Ответила «да», — приводит слова молодого человека агентство.
Ольга познакомилась с Кириллом ещё в возрасте 12 лет. В социальных сетях «Четвёртого канала», где работает молодой человек, приводят реакцию девушки:
«Я никогда бы не подумала, что у нас получится такая трогательная и нежная история любви. Я тебя очень люблю, и мой ответ, конечно, — да!» — сказала она.
В вопросах, заданных президенту тоже не обошлось без дел сердечных. Журналистка спросила у главы РФ — влюблён ли он. Владимир Путин подтвердил что это так, но не уточнил, кто счастливица.
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