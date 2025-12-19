Путин готов подумать над запретом на удары по Украине в день выборов

Россия готова рассмотреть меры по обеспечению безопасности будущих выборов на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на прямой линии, обозначив возможность временного прекращения ударов по территории страны в день голосования.

«Мы готовы подумать на тем, чтобы обеспечить безопасность выборов на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул встречное условие: Россия вправе потребовать, чтобы миллионы граждан Украины, проживающие на её территории, смогли реализовать своё избирательное право и проголосовать в российских пунктах.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине должны пройти выборы президента, поскольку нынешнее руководство продолжают использовать войну как предлог, чтобы и дальше оставаться у власти. В свою очередь, Зеленский заявил, что он «всегда готов» к избирательной кампании и дал парламенту поручение разработать механизм проведения выборов в условиях военного положения.