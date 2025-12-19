Рабочую квартиру президента России в Московском Кремле не перестраивали с 1990-х годов. Об этом Владимир Путин рассказал, отвечая на вопрос об интерьере своих апартаментов во время прямой линии.

«Вы знаете, всё, что там сделано, в Кремле, это было ещё сделано прежним руководителем, при Ельцине. И с тех пор там ничего не изменилось. Вообще ничего. Никаких ремонтов. Может быть, стулья поменяли», — сказал глава государства во время прямой линии.

Ранее Путин, размышляя о том, какое послание он оставил бы в капсуле времени для будущих поколений, заявил, что это была бы благодарность предкам и рассказ о современниках. Лидер РФ набросал текст, в котором от лица жителей России XX и XXI веков говорится о признательности всем предшественникам, о ежедневном труде, борьбе и стремлении решать вызовы своего времени, а также о постоянной мысли о будущем и о тех, кто придёт после.